Chico anuncia revitalização da orla da Praia Azul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta sexta-feira (29) a revitalização da orla da Praia Azul, incluindo a Praça José Leite de Camargo. Ele esteve no local acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do vereador Léo da Padaria, dos secretários de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e de Planejamento, Diego Guidolin.

“Oferecer lazer às famílias também é o objetivo da nossa gestão e temos trabalhado para revitalizar cada vez mais as praças, criando opções de entretenimento para os americanenses”, destacou o prefeito.

O investimento é de R$ 1.628.000,00, sendo R$ 500.000,00 de recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo, intermediados pelo deputado Delegado Bruno Lima, R$ 813.000,00, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FDMU), e R$ 315.000,00 de contrapartida da empresa Pura Construtora por conta de empreendimentos na cidade. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

O vice-prefeito Odir salientou a importância da revitalização. “Essa é uma área de lazer muito frequentada em nossa cidade e esse investimento vai ser primordial para o fortalecimento do turismo nesta região. A orla da Praia Azul recebe muitas famílias aos finais de semana e essa revitalização proporcionará um local mais agradável e digno para essas pessoas”.

Com quase 400 metros de comprimento e com três áreas públicas que juntas somam uma área de aproximadamente 7.750 m², a orla da Praia Azul receberá as seguintes melhorias: acessibilidade através da construção de rampas de acesso às calçadas, faixa de travessia elevada, pisos táteis para pessoas com deficiência visual, bebedouros acessíveis e rampa de acesso ao palco para eventos. Além disso, os pisos das calçadas serão substituídos para que tenham larguras adequadas, fiquem livres de barreiras e se tornem acessíveis.

Haverá ainda instalação de mobiliário urbano contemporâneo, como lixeiras e bancos; pintura viária, como faixas de travessia e vagas de estacionamento preferenciais; construção de quadra de areia, duchas, parquinho infantil, estação de ginástica ao ar livre, campo de bocha coberto e skate park. Também será instalado um bicicletário, enquanto a iluminação passará por melhorias com instalação de lâmpadas de LED.

“Desde que assumiram, o prefeito Chico e o vice-prefeito Odir sempre ressaltaram a importância dessa revitalização e buscaram recursos para que esse desejo da população fosse atendido. Com o esforço de toda a gestão, o americanense ganhará mais um lindo espaço de lazer e diversão”, destacou o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O edital de abertura de licitação foi publicado no dia 23 de setembro no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) ou na Unidade de Suprimentos, no Paço Municipal.