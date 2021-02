Chico quer agilidade na construção de novo viaduto no centro de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, solicitou nesta terça-feira (02) a antecipação do prazo de início das obras de construção do novo viaduto sobre a linha férrea, na área central da cidade, em paralelo ao viaduto Amadeu Elias. O pedido foi feito em reunião com representantes da empresa Rumo, concessionária da malha férrea paulista, com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, em reunião no Paço Municipal.

Chico deixou clara a intenção de agilizar as obras. “Da nossa parte, queremos buscar alternativas para antecipar ao máximo esta construção, que trará grande conforto para o deslocamento do americanense”, destacou.

O viaduto será executado pela Rumo, responsável também pelo repasse de recursos ao município. Estes poderão ser utilizados para iluminação e sinalização do entorno do novo viário. A obra faz parte de um compromisso firmado em 2011 entre a concessionária e a prefeitura, no qual se prevê que a construção ocorra quando for iniciada a duplicação da via férrea em Americana.

Pelo termo, caberá à Prefeitura a elaboração do projeto executivo da obra e as desapropriações necessárias para viabilizar a construção. “Nós e os representantes do município unimos esforços para esta importante obra”, diz Rodrigo Verardino de Stéfani, gerente de relações governamentais da concessionária. “Estamos otimistas com as conversas e tratativas sobre esta iniciativa que vem sendo discutida há alguns anos”.

Chico ressaltou que o novo equipamento vai promover maior fluidez para o trânsito. “É sem dúvida uma conquista imensa para Americana e temos total interesse em ver a execução das obras no menor espaço de tempo possível. Todos nós sabemos os entraves no trânsito da região central e a construção de um viaduto ao lado do Amadeu Elias trará grandes ganhos para a mobilidade urbana de toda a região central”, declarou.

Também participaram do encontro os secretários de Governo, Jesuel de Freitas, e de Planejamento, Ângelo Sergio Marton, e Marcelo Rodrigues e Bruno Madalena, representantes da empresa.