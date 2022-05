Chico Sardelli anuncia investimento de R$ 2,4 milhões em ampliação e reforma de escola

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta terça-feira (24) o investimento estimado de R$ 2,4 milhões em recursos da prefeitura nas obras de reforma geral e ampliação da Creche Wanda Pollo Muller, no bairro Parque da Liberdade. Com a conclusão das melhorias, será possível dobrar a capacidade de atendimento da creche.

O anúncio foi feito durante visita ao local, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi; do secretário de Educação, Vinicius Ghizini; da secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina; do presidente da Câmara, Thiago Martins, e da vereadora Leonora Périco, moradora da região. Eles foram recepcionados pelo diretor da unidade, Júlio César dos Santos, e pela equipe da creche.

A unidade escolar, que atualmente atende 50 crianças com idades entre 0 a 3 anos, passará por uma reforma geral, que inclui a construção de três novas salas de aulas e de dois sanitários infantis; a realocação da cozinha, lavanderia e despensa; a ampliação do pátio com a instalação de 180 m² de cobertura leve na nova área; a reforma das salas de aulas existentes; a substituição do telhado atual, de telha de barro, por cobertura em telhas termoacústicas e a instalação de caixa d’água central. O projeto foi inteiramente desenvolvido por servidores municipais.

De acordo com a prefeitura, a obra será licitada por meio de processo amplamente divulgado e há previsão de que o valor total da obra seja reduzido. Atualmente, a creche tem área total construída de 370 m² e, com a ampliação, a unidade escolar passará a ter 520 m² de área total.

O prefeito Chico Sardelli elogiou o espaço e destacou o apoio dos vereadores no desenvolvimento de Americana. “Fico muito feliz em ver que, apesar das dificuldades estruturais, você percebe que a escola está bem cuidada. E com esta obra, ficará ainda mais. Na administração pública, o prefeito tem que escolher prioridades e a gente consegue conquistas como esta com o apoio do Legislativo, planejando e identificando o grau de importância e urgência”, declarou.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, lembrou que a obra integra um cronograma de melhorias contínuas no ensino de Americana. “Após um período de retomada, de valorização e recomposição de nosso quadro de servidores, a Secretaria de Educação tem preparado uma série de ações de reformas e manutenções e intervenções em infraestrutura de nossas unidades. Nós acreditamos que o ambiente escolar bem organizado e com estrutura adequada é fundamental para o desenvolvimento dos nossos alunos e bem-estar de nossos profissionais”, disse Ghizini.