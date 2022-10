Chico Sardelli anuncia obras para melhorar o abastecimento de água na região da Avenida Cillos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta terça-feira (18) o início de obras para melhorar o abastecimento de água em toda a região da Avenida Cillos. Será feita a instalação de uma nova subadutora com mais de 1,5 mil metros de extensão, além de dois sistemas de bombeamento. As intervenções já começaram e irão beneficiar diretamente mais de 23 mil pessoas, garantindo segurança no abastecimento ao longo de pelo menos 15 anos.

A nova subadutora terá 500 milímetros de diâmetro e substituirá a atual, de 300 milímetros, aumentando o volume de água que será destinado ao novo reservatório da Vila Santa Catarina, que está em fase final de construção. A subadutora será instalada na faixa sentido bairro-centro da avenida, saindo do reservatório até a Rua Fernando de Camargo, onde será interligada à subadutora que vai até a ETA (Estação de Tratamento de Água).

A instalação será feita pela Construtora Caprem, com supervisão do DAE (Departamento de Água e Esgoto) como medida compensatória e mitigatória por conta de empreendimentos imobiliários localizados no Parque Novo Mundo. Além da nova subadutora, as obras também contemplam a instalação de dois sistemas de bombeamento de água, um na ETA e o outro no reservatório da Vila Santa Catarina.

O conjunto de obras terá investimento de R$ 8 milhões, custeados pela empresa, com contrapartida de R$ 2 milhões do DAE na parte elétrica.

Com a nova subadutora, haverá aumento na quantidade de água destinada à região do Parque Novo Mundo, Terramérica, Cidade Jardim, Parque Universitário, Jardim Primavera e São José, impactando diretamente uma população de mais de 23 mil pessoas. Desta maneira, também serão beneficiados com mais água a própria Vila Santa Catarina, Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, Vila Gallo, Vila Medon, e adjacências.

As obras terão cerca de 90 dias de duração, com pausa de 15 dias no período das festas de fim de ano. As intervenções na avenida serão feitas por etapas e o trânsito será desviado para o bairro com a devida sinalização. Equipes da Secretaria de Obras, de Trânsito e Guarda Municipal apoiarão as ações na sinalização durante as obras.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi ressaltaram a importância de mais esse investimento em saneamento.

“É uma obra voltada para o presente e o futuro da nossa cidade, que vai permitir o nosso desenvolvimento nos próximos anos, garantindo o abastecimento de dezenas de milhares de pessoas. Pouco a pouco vamos virando a página da falta de água em Americana, com a construção de novos reservatórios, a troca de redes em diversos bairros e agora essa nova subadutora”, afirmou Chico.

“Essa subadutora vem em boa hora e vai impactar diversos bairros da cidade, alguns deles que costumam ter problemas de falta de água há muitos anos, como a região do Parque Novo Mundo e Terramérica, por isso, é uma obra necessária e fundamental”, disse Odir.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, destacou que as obras serão feitas em etapas para impactar o mínimo possível o trânsito.

“Sabemos do impacto que essa obra terá no trânsito, mas é um trabalho necessário e que só pode ser feito na avenida. Contamos com a compreensão da população durante esses 90 dias de obra, porque as melhorias que ela trará serão duradouras ao longo de muitos anos”, afirmou Zappia.