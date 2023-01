Chico Sardelli anuncia reabertura da UPA 24h da Av. Cillos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A prefeitura de Americana iniciou nessa semana a reforma no prédio onde será reaberta a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida Cillos, que estava sem funcionamento desde janeiro de 2017. O fechamento da unidade foi feito durante o governo do ex-prefeito Omar Najar. Na época a reestruturação na saúde fechou cinco unidades na cidade.

O anúncio da reabertura foi feito pelo prefeito Chico Sardelli(PV), na manhã desta quarta-feira(18). A prefeitura vai investir R$ 1,5 milhão para recuperar o prédio e instalar novos equipamentos e mobiliário.

“Nos próximos meses, a unidade voltará a contar com atendimento médico de urgência e emergência 24h por dia, com equipe médica completa, incluindo pediatria”, afirmou o chefe do executivo.

De acordo com o prefeito, a reabertura deve desafogar o atendimento do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. “Essa é uma ação importante para descentralizar o atendimento que hoje ocorre no Hospital Municipal, dando mais qualidade, agilidade e dignidade à nossa população”, disse.