Chico vai atender todas as regras do Plano Emergencial em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana informou que,o prefeito Chico Sardelli, decidiu seguir, a partir desta segunda-feira(15), todas as determinações do Governo Estadual com relação à Covid-19 para os próximos 15 dias.

A Educação municipal segue com as aulas remotas e o prefeito determinou que a Secretaria da Educação e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos elaborem um plano para que as escolas disponibilizem a alimentação para os alunos em situação de vulnerabilidade.

Confira abaixo como funcionarão os órgãos públicos municipais em Americana durante os 15 dias de restrição impostos pelo Governo Estadual como forma de conter o número de casos de Covid-19. Setores essenciais como Gama, Defesa Civil e Saúde, seguem funcionando normalmente.

– Secretarias do Paço Municipal (Administração, Planejamento, Negócios Jurídicos, Gabinete, Fazenda, Governo): Sem atendimento presencial ao público. Telefones: 3475-9000.

– Secretaria de Educação: Sem aulas presenciais, apenas ensino remoto. As secretarias das escolas irão funcionar às quartas-feiras para que alunos que não possuem acesso aos meios digitais possam retirar materiais impressos, de acordo com o horário de atendimento previamente organizado e divulgado pela escola junto à comunidade.

– Departamento de Água e Esgoto (DAE): Sem atendimento presencial. Telefones: 0800 12 37 37 e 98404 1396 (WhatsApp).

– Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano: Sem atendimento ao público. Informações pelo telefone 3475-8700.

– Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu): Não haverá atendimento ao público. Informações pelo telefone: 3475-3300.

Serão mantidos serviços essenciais como:

– Cemitérios da Saudade e do Parque Gramado: Das 7h às 17h. Velório funciona até 19h30, devido ao horário de restrição.

– Administrações Regionais: Não vão atender público, mas prestarão serviços de rua, capinação, entre outros.

– Feiras livres e feiras noturnas vão funcionar com as devidas restrições sanitárias.

– Serviços de Tapa-buracos e manutenções: Serão realizados normalmente na cidade.

– Utransv (Unidade de Transportes e Sistema viário) e Multas: Sem atendimento ao público neste período. Somente por telefone 3475-9033.

– Ecopontos: Funcionará normalmente. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Sábados, das 8h às 17h. Domingos e feriados, das 8h às 12h.

– Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: Atendimento ao público das 8h às 17h. Telefone 3471-6770.

– CRAS/CREAS/Cadastro Único: Atendimento das 8h às 17h.

– Conselho Tutelar: Das 8h às 17h. Telefone: 3471-6220.

– Fundo Social: A partir da próxima semana, a administração do Fundo Social de Solidariedade estará aberta ao público somente de terça a quinta, das 8 às 12 horas.

– Secretaria de Cultura e Turismo: sem atendimento ao público;

– Escola Municipal de Música Heitor Villa Lobos, Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e Orquestra Municipal de Americana: continuam em teletrabalho;

– Biblioteca Municipal de Americana: fechada ao atendimento público, neste período está suspenso toda entrega e retirada de livros;

– Parque Ecológico de Americana: fechado ao público;

– Jardim Botânico Carrol Meneghel: fechado ao público;

– Teatros Municipais “Lulu Benencase” e “Elis Regina”: permanecem fechados;

– Museus Casa Hermann Mulher e Casarão do Salto Grande: permanecem fechados.

– Meio Ambiente: Sem Atendimento ao Público; A UPJ (Unidade de Praças e Jardins) trabalhará somente em emergências. Telefone: 3471-7770.

– Defesa Civil: Atendimento ao público normal, das 8h às 16h, por ser considerado serviço essencial. Telefones: 3405-8999 e 9-97109242 (telefone de plantão). GAMA: 153. Bombeiros: 193.