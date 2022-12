Citz traz a Americana condomínio com casas em estilo inglês

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Citz Desenvolvimento Imobiliário lança neste sábado, 03 de dezembro, a primeira Casa Resort na Praia dos Namorados, em Americana. O condomínio Bliss Lake, com foco na preservação da natureza e soluções sustentáveis, será construído em uma região bucólica e tranquila, ao lado da Praia dos Namorados, bairro com outros condomínios fechados. Serão 246 casas em estilo inglês, em um condomínio que agrega conceito de lazer de resort, além de obras de revitalização do entorno, com avenida de pista dupla na sua confrontação.

O empreendimento nasce atendendo ao desejo por moradias de qualidade e na região preferida pela população de Americana de acordo com as pesquisas de mercado realizadas pela Citz. “A região passa por grande transformação recente trazendo de volta a beleza e os prazeres vividos no passado pelos americanenses com a revitalização da represa. A natureza exuberante do local traz ótima qualidade de vida aliada a mobilidade facilitada pelo rápido acesso à rodovia Anhanguera”, revela Rafael Coelho, diretor executivo da Citz.

A área, com mais de 40.000m², abrigará uma portaria temática, casas assobradadas e poucas casas térreas, destinadas a portadores de necessidades especiais. As construções seguem o conceito inglês de “townhouses”, que incorpora uma arquitetura muito requintada, com dois ou três dormitórios, dois banheiros, salas conjugadas, cozinha, duas vagas de garagem e quintal externo.

Quem quiser conhecer detalhes desse novo conceito de moradia em Americana pode participar do lançamento do Bliss Lake neste sábado, 03 de dezembro. O evento de lançamento começa às 9h vai até às 18h. O espaço está localizado na Avenida Presidente Vargas, 215.

Região em expansão

A Citz Desenvolvimento Imobiliário vem atuando há anos na região de Americana sendo responsável pela construção do bairro de casas Jardim dos Ipês e o New York Residence, condomínio vertical de enorme sucesso de vendas em Nova Odessa.

A decisão de construir o Bliss Lake em Americana deve-se à excelente localização da região que faz parte do triângulo que mais atrai investimentos no estado de São Paulo e é foco de empreendedores de diversos segmentos. A proximidade de Americana com a capital do estado também pesou na decisão de chegar a cidade, já que a Citz tem escritório na Avenida Paulista, focado no desenvolvimento de novos negócios.

A Citz Desenvolvimento Imobiliário é uma das mais respeitadas empresas do segmento no Brasil com mais de 1 milhão de m² construídos com obras realizadas em Rondonópolis (MT) e Natal (RN) e empreendimentos entregues em Porto Alegre, com breve lançamento em Canoas e São Leopoldo. No estado de São Paulo tem empreendimentos em Jundiaí, Mauá, Jales, Fernandópolis, Taubaté, Bálsamo, Bady Bassitt e Ilha Solteira. São cerca de 10.000 unidades em desenvolvimento até 2023.

Confira o vídeo e fotos do empreendimento: