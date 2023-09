Com o auxílio da Gama, DIG prende homem que cometeu um roubo no Bairro Terramérica

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 21 anos foi preso em Sumaré na tarde desta quarta-feira (27), após ter praticado um roubo a uma residência na manhã do mesmo dia, no Bairro Terramérica. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) na região do Bairro Rosa e Silva.

A vítima, uma mulher de 36 anos, estava chegando em casa quando foi surpreendida por um homem saindo de sua residência com uma TV e outros objetos, momento em que ele a ameaçou, simulando estar armado. O homem, acompanhado de outra pessoa, fugiu em seguida em um veículo modelo Fiesta.

Através das imagens do sistema de videomonitoramento, a equipe de inteligência da Gama conseguiu identificar o endereço do veículo, repassando as informações para a Polícia Civil.

No momento da abordagem, o criminoso estava de posse de um relógio Rolex e uma corrente pertencente à vítima.

O homem foi levado à sede da DIG, onde confessou o crime e foi preso em flagrante. Foram apreendidos relógios, um notebook, dinheiro e outros objetos, enquanto o segundo criminoso não foi localizado.