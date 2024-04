Prefeitura de Americana convoca mais 50 professores e 21 monitores escolares

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana convoca 50 professores e 21 monitores escolares aprovados em concurso público para assumirem seus cargos. O edital de convocação será publicado neste sábado (27) no Diário Oficial do Município. Na segunda-feira (29), outros 92 professores convocados devem comparecer à Secretaria de Educação de Americana para assumirem as vagas.

A nova convocação traz a relação de 21 monitores escolares, sendo dois monitores escolar-PCD, pedagogo, professor de Educação Básica 2-Ciências, professor de Educação Básica 2-Geografia (3 convocados), professor de Educação Básica 2-História (2), professor de Educação Básica 2-Inglês, professor de Educação Básica 2-Língua Portuguesa, professor de Educação Básica 2-Matemática (3 convocados), professor de Educação Básica 2-Artes (4 convocados), professor de Educação Básica 2-Educação Física (6 convocados), professor de Educação Básica 1 -Educação Fundamental (4 convocados), professor de Educação Básica 1- Educação Infantil (25 convocados), sendo dois professor de Educação Básica 1- Educação Infantil-PCD, ajudante geral e farmacêutico.

Os convocados devem comparecer no dia 14 de maio, às 9h, nas dependências da Secretaria de Educação, localizada à Rua dos Professores, nº 40, Centro.

A lista completa estará disponível a partir de sábado no Diário Oficial, publicado no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Além da publicação, os profissionais recebem um telegrama com as informações.

Para o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, as convocações reafirmam a prioridade dada pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi à Educação. “Todos são a favor da Educação. O gestor realmente engajado faz, investe e apresenta resultados”, disse. Desde o início da gestão, o município contratou 476 educadores, sendo 420 professores, além de monitores escolares, pedagogos e psicólogos.