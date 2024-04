Vereador Marcos Caetano desagrada comunidade evangélica e corre risco perder reeleição

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Pastor Marcos Caetano (PL) corre grande risco de perder sua reeleição com o declínio de apoio por parte da Igreja Assembleia de Deus em Americana.

Eleito em 2020 com uma votação fraca de 630 votos, Caetano ficou na última posição entre os vereadores, e agora está enfrentando o descontentamento entre o eleitorado evangélico local.

De acordo com uma fonte ouvida pelo site, uma das principais razões apontadas para essa insatisfação é a percebida falta de engajamento do vereador em questões pertinentes à comunidade evangélica, como a defesa dos valores da família e outras pautas de costume e religião.

Diante desse contexto, a possibilidade de Caetano perder o suporte da Igreja Assembleia de Deus representa um sério obstáculo para sua permanência na corrida eleitoral deste ano.

A filiação do vereador com o Partido Liberal (PL), a maior bancada na Câmara Municipal de Americana, adiciona complexidade à situação, uma vez que ele enfrentará competição acirrada contra figuras como Thiago Martins e Léo da Padaria, o segundo e o terceiro vereadores com mais votos na eleição de 2020.