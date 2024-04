Avança a reforma do Parque dos Ipês em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Seguem os serviços para a reforma do Parque dos Ipês – o mais tradicional espaço de lazer e convivência de Santa Bárbara d’Oeste.

As equipes de trabalho atuam na terraplanagem do espaço onde são instaladas as esculturas dos dinossauros e na concretagem das novas estruturas esportivas.

Durante o período da reforma, o Parque dos Ipês fica fechado ao público. Com 28 anos de existência e mais de 72 mil metros quadrados, o espaço ganha novas estruturas e terá também os serviços de podas e condução das árvores existentes, melhoria na pista de caminhada, no gradil e na iluminação.