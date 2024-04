Família de Americana busca apoio para tratamento de criança com má formação cerebral

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma família de Americana está promovendo uma campanha de arrecadação de fundos para custear o tratamento médico de uma menina de 11 anos, que foi diagnosticada com uma má formação no cérebro. A mãe da criança, Debora, compartilhou a história da pequena Ellen por meio de um vídeo divulgado em sua conta no Instagram.

De acordo com relatos da mãe, a condição de Ellen foi descoberta aos 6 anos de idade, quando foi submetida a uma cirurgia para correção da má formação. Contudo, durante o procedimento, uma veia não relacionada à anomalia foi inadvertidamente afetada, resultando em danos que comprometeram metade do cérebro da menina.

Atualmente, Ellen enfrenta dificuldades significativas em sua saúde, incluindo a incapacidade de andar, falar e a necessidade de alimentação por sonda.

A família estabeleceu uma meta de arrecadação de R$50 mil por meio de uma vaquinha online, que até o momento conseguiu reunir R$450,00. A vaquinha está disponível no link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todosporellen-ellen-caroline-pereira-de-souza-2

“Quem tiver interesse em ajudar com qualquer quantia será muito bem-vindo, pois precisamos adquirir uma banheira de banho adaptada e, se possível, uma cama hospitalar”, disse a mãe.