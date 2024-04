Bradesco fecha agência no centro de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na última sexta-feira (19), a agência 1320 do Bradesco, localizada na Rua 12 de Novembro, em Americana, encerrou suas operações, surpreendendo os clientes locais. Todos os clientes da referida agência foram transferidos para a agência 215, situada na Praça Comendador Muller.

Este não é o primeiro fechamento de agências pelo Bradesco na região. Em maio de 2023, a agência da Avenida Campos Salles também teve suas atividades encerradas.

Além disso, a unidade do banco na Rua do Algodão, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, também encerrou suas operações, ampliando a série de fechamentos na região.