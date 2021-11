Com o tema “Um Natal Pra Brilhar” decoração promete encantar o público no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e a alegria, e semear a esperança e a fé. E para celebrar essa época, que é uma das mais especiais do ano, o Tivoli Shopping preparou uma programação especial.

Com o tema “Um Natal Pra Brilhar”, o grande destaque da programação natalina do Tivoli Shopping neste ano serão as luzes. A decoração temática do shopping, que promete encantar adultos e crianças, será inaugurada neste sábado (06), a partir das 10h.

Outro destaque da programação natalina do empreendimento é o Papai Noel, que volta a estar presente no shopping para atender o público pessoalmente. O Bom Velhinho estará no Tivoli a partir das 15h deste sábado (06).

“Estamos felizes por ter o Papai Noel presencialmente de volta neste ano e preparamos tudo com muito carinho para que tenhamos uma celebração de Natal mágica e linda, que resgate todo o encantamento da data e cative crianças e adultos”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Para o gerente geral do empreendimento, Gustavo Salvagnini, a celebração do Natal merece ser feita de forma especial. “O Natal é uma data muito importante para o varejo e é um momento mágico para as famílias. Ver as luzes, a árvore de Natal, estar próximo do Papai Noel… são lembranças que carregamos por toda a nossa vida. Queremos que esse Natal seja especial para os nossos clientes e buscamos com nossa programação ressaltar a positividade, o otimismo, a esperança e a fé que esta época traz”, diz ele.

Decoração

Na Praça de Eventos, ao lado da Praça de Alimentação, o Tivoli criou o ponto central da decoração natalina: um castelo iluminado e decorado, que representa todo o brilho que o Natal possui. A decoração pra lá de especial, repleta de elementos natalinos como árvores e presentes, promete encantar adultos e crianças e ser o cenário perfeito para muitos registros em família. No local há ainda espaços de brincadeiras, pensados especialmente para os pequenos, com carrossel e escorregador.

Show de Luzes

Mais uma vez, o tão esperado Show de Luzes também será uma grande atração natalina oferecida pelo empreendimento. Dessa vez, o Tivoli apresenta uma proposta diferente dos outros anos e, além da fachada toda iluminada, criou um espaço instagramável, com um globo gigante também iluminado, para que as pessoas possam entrar e fazer suas fotos.

O espetáculo, que mescla luzes e música, acontece na parte externa do empreendimento, na Entrada A, a entrada principal do shopping, às terças e quintas-feiras, e aos sábados e domingos, sempre às 20h.

Fotos 360º

E como é impossível pensar em Natal sem pensar em fotos, o Tivoli Shopping planejou uma atração inédita para a programação deste ano: um cenário para fotos em 360º, onde será possível criar fotos super especiais e divertidas.

O espaço todo decorado com a temática natalina conta com uma estrutura repleta de câmeras fotográficas, onde será possível fazer fotos captando todos os ângulos.

Após passar pelo local e fazer sua foto, o visitante receberá a imagem por e-mail. Será uma foto animada, tipo panorâmica, em que será possível ver a imagem em 360º.

Para estimular o público a compartilhar seus registros no local e também acompanhar os cliques dos visitantes, o shopping criou a hashtag #Natalprabrilhar, para ser usada por quem passar pelo cenário.

Essa atração está montada na área da Expansão, próximo à loja Kalunga, e estará disponível para visitação de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h.

Papai Noel

Para alegria geral, este ano o Bom Velhinho estará com a gente novamente! O Papai Noel ficará em seu trono, em espaço montado também na área da Expansão, próximo à Kalunga, para recepcionar o público, conversar, receber pedidos e cartinhas e fazer muitas fotos.

Para garantir o distanciamento necessário, o Tivoli Shopping instalou outros dois tronos, ao lado do trono do Noel, para que os visitantes possam se sentar e registrar o momento junto do Bom Velhinho.

Esses tronos adicionais poderão ser utilizados, inclusive, pelos pets, no caso das famílias que quiserem registrar o momento junto com seus bichinhos.

O Noel estará no shopping para atender o público de quinta-feira a domingo, das 14h às 21h (com intervalo das 17h às 18h).

Promoção

Este ano, a promoção de Natal do Tivoli Shopping irá sortear um Peugeot Allure 2008 zero quilômetro.

A cada R$ 200 em compras nas lojas participantes, o consumidor terá direito a 1 cupom para concorrer ao carro. A promoção ocorre do dia 6 de novembro ao dia 2 de janeiro. O sorteio será realizado no dia 4 de janeiro de 2022.

Neste ano, a promoção será online, porém com impressão de cupons. Ou seja, o cliente fará seu cadastro online, através do site www.promocao.tivolishopping.com.br e, posteriormente, deverá realizar a impressão dos cupons e depositar na urna.

Tudo será feito em um terminal de autoatendimento e basta seguir o passo a passo indicado que a emissão dos cupons será realizada de maneira simples.

Tanto o balcão com as impressoras para a impressão dos cupons, quanto a urna para o depósito dos mesmos, estarão em frente à loja Cobasi, próximo à Portaria B.

As compras realizadas de segunda à quinta-feira darão direito a cupons em dobro.

O regulamento completo da promoção estará disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.