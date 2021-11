Corrida de carrinhos de rolimã acontece dia 21 em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana recebe no dia 21 de novembro a 3º edição do coletivo “Kamikaze Carrinhos de Rolimã- Passeio para a Família”.

De acordo com a organização, o evento tem como objetivo levar lazer e diversão as famílias, além de proporcionar momentos inesquecíveis entre pais e filhos e ajudar na divulgação da modalidade.

Não haverá taxa de inscrição para participação e o uso de máscaras é obrigatório. O início está marcado para as 10h.

O evento contará com área de alimentação, espaço Kids para as crianças, e é organizado pelo Coletivo Kamikaze Rolimã Americana, com apoio da Prefeitura Municipal e comerciantes locais.

O evento acontece na Rua Djalma Rogerio Cerioni, no bairro São Luiz.