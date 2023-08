Começou o Mega Saldão nas Lojas Kacyumara: 120 mil peças com até 50% de desconto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Se você está buscando renovar roupas de cama, mesa, banho, decoração e utilidades, essa pode ser uma ótima oportunidade de economizar, dos dias 03 ao dia 31 de agosto as Lojas Kacyumara irão promover um mega saldão com itens com até 50% de desconto .

Oferta estará disponível nas 8 unidades da rede, as quantidades são limitadas, por isso o consumidor que busca as melhores oportunidades deve visitar a loja no início da promoção, já que o volume desses produtos é finito.

Lembrando que a unidade de Americana Matriz fica aberta até as 20hrs. As lojas possuem estacionamento próprio e oferecem parcelamento das compras em até 10x sem juros nos cartões.

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras e renovar seu lar:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro.

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro.

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro.

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro.

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro.

Piracicaba: Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas.

Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, Centro.