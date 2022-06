Confusão marca sessão da Câmara de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma confusão generalizada marcou a sessão da Câmara Municipal de Americana na tarde desta quinta-feira(2). Os principais envolvidos estão ligados ao vereador Dr. Daniel Cardoso(PDT).

Tudo começou após o uso da Tribuna Livre por diretores do Hospital Seara. Um dos diretores citou um áudio gravado por um assessor do vereador, em que ele criticava a gestão do hospital.

A médica Adriana Cardoso, esposa do vereador Daniel, se envolveu em uma discussão com voluntários do hospital. Ela chegou a chamar um deles de ‘retardado’.

Logo em seguida, Marcelo Masoca, assessor do gabinete do Dr. Daniel, também entrou em uma discussão. Além de discutir com os voluntários do hospital, ele também trocou gritos com o vereador Thiago Brochi(PSDB).

A sessão da Câmara chegou a ser suspensa e a Guarda Municipal foi acionada para conter os ânimos.

Veja os vídeos: