Construtora Sega apresenta o novo condomínio Vila Botanique em Americana

A Construtora Sega realizou na quinta-feira (29) um jantar especial para apresentar seu mais novo empreendimento residencial em Americana, o Vila Botanique. O evento contou com a presença de corretores e clientes, que foram recebidos com um prato elaborado pelo renomado chef Big Butcha.

Localizado em uma área com mais de 55 mil metros quadrados, o Vila Botanique é um condomínio de casas individuais que oferece uma integração total dos ambientes sociais. Os moradores poderão desfrutar de espaços como cozinha, sala de TV, área gourmet, quintal, além de opções de casas com 3 ou 4 dormitórios, suíte e duas vagas de garagem.

Uma das principais vantagens do Vila Botanique é sua privilegiada localização no Werner Plass, próximo ao Americana Mall e com fácil acesso às principais rodovias que conectam a cidade à Região Metropolitana de Campinas.

O novo condomínio da Construtora Sega oferece aos moradores um estilo de vida tranquilo e sofisticado, com amplas áreas verdes e uma infraestrutura completa. Além disso, a proximidade com o centro comercial da cidade e a facilidade de deslocamento para outras regiões são pontos que tornam o Vila Botanique uma opção atrativa para quem busca conforto e praticidade.

Durante o jantar de apresentação, os convidados puderam conferir detalhes do projeto arquitetônico e conhecer de perto as características que tornam o Vila Botanique uma escolha diferenciada no mercado imobiliário.

