Covid-19: SP começa a vacinar crianças de 3 e 4 anos com comorbidade

A partir de hoje (20) a prefeitura de São Paulo inicia a vacinação contra a covid-19 de crianças de 3 e 4 anos de idade com comorbidades, deficiência permanente (física, sensorial ou intelectual), além de indígenas dessa faixa etária. O imunizante destinado a essa população é a CoronaVac.

As crianças dessa idade sem comorbidades podem ser inscritas nas unidades básicas de Saúde (UBSs) para receber as doses remanescentes. A inscrição pode ser feita em unidade próxima à residência ou escola da criança, e os responsáveis devem apresentar documentação com endereço e telefone para convocação.

Para que a criança receba a vacina, os responsáveis deverão apresentar documento de identificação (preferencialmente com CPF) do menor. Também é necessário apresentar comprovante de condição de risco, como receitas ou relatórios físicos ou digitais, desde que haja identificação do paciente, CRM com carimbo do médico e na validade de dois anos de emissão.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento 1.015.723 crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose contra a covid-19 na capital paulista. Assim, a cobertura vacinal está em 93,8%. A segunda dose já foi aplicada em 789.768, com cobertura de 72,9%. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, a cobertura vacinal para duas doses está em 105,9%.

Mais informações e a lista completa de postos estão disponíveis na página do Vacina Sampa.