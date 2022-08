CPC realiza brechó no mês de agosto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O CPC – (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) realiza nos dias 20, 22 e 23 de agosto o seu famoso brechó.

De acordo com a organização, quem passar pelo local encontrará uma infinidade de roupas femininas, masculinas e infantis de diversos tamanhos, além de sapatos, acessórios, brinquedos e utensílios domésticos.

Assim como em anos anteriores, os preços são a partir de R$1,00.

O brechó acontece no salão superior do CPC, Av. Bandeirantes 2660, no Jardim Santana, em Americana.

Horários: Sábado (20), das 8h às 12h / Segunda (22) e terça (23), das 8h às 16h.