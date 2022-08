Macris e Chico vistoriam novo tomógrafo do Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado federal Vanderlei Macris e o prefeito Chico Sardelli vistoriaram na manhã desta quarta-feira(3), o novo aparelho computadorizado de tomografia do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Também participaram da visita o vice-prefeito, Odir Demarchi e o secretário de Saúde, Danilo Carvalho.

O equipamento de última geração foi intermediado pelo parlamentar federal junto ao Governo do Estado.

“Modernidade e tecnologia. Isso é o que representa este novo tomógrafo que fica à disposição da população. Fico muito grato em ter contribuído com essa conquista, que aumenta em 8 vezes a qualidade de imagem de diagnóstico em relação ao equipamento antigo. Americana tem hoje o que há de melhor nesta categoria”, disse Macris.

O tomógrafo tem a capacidade de realizar uma avaliação completa de tórax em apenas dez segundos. Ele possui 16 canais, o que torna o exame extremamente rápido e com melhor resolução de imagem. O aparelho permite menor exposição à radiação e mais conforto ao paciente, devido ao formato da mesa.

Unacon

As autoridades visitaram também o Centro Oncológico de Americana (Unacon) para acompanhar a prestação de serviço da unidade. Chico e Macris conversaram com pacientes que relataram a importância da conquista para região.

“Quero agradecer o nosso deputado, prefeito e vice por termos esse tratamento aqui na nossa cidade para os pacientes, no caso da minha família minha mãe está sendo atendida. Muito obrigada por abrir as portas do tratamento de oncologia em Americana”, destacou Marta Araújo.

A unidade está em atividade desde o dia 8 de junho na realização de cirurgias e quimioterapias. A Unacon presta atendimento à pacientes de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa.