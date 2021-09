DAE conserta vazamento de água em rua do Jaguari

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana executou, nesta segunda-feira (20), manutenção na Rua Jair Amorim, região do bairro Parque Residencial Jaguari. No local, foi feito reparo após vazamento de água.

De acordo com a autarquia, mais 61 serviços estão no cronograma de trabalho do DAE desta segunda-feira. Estão programados consertos de vazamentos de água e de cavaletes, ligações de água e de esgoto.

A população pode fazer reclamações de vazamentos e outros problemas relacionados ao DAE pelo Whatsapp, (19) 98424-4800.

O contato pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e no sistema podem ser feitas sugestões, críticas, demandas e manifestações.

A autarquia conta também com o aplicativo do DAE Americana, em que o munícipe deve preencher um formulário, informar o problema existente e inserir observações e foto do caso. O link para acessar o aplicativo é http://www.daeamericana.com. br/app/