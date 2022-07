DAE recupera e entrega Poço Artesiano do Jardim Alvorada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou, nesta terça-feira (12), a entrega da reforma e recuperação do Poço Artesiano – 04, que atende os bairros Jardim Alvorada, Jardim Telja, Werner Plaas, Guaicurus e Industrial Machadinho.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a importância de mais essa entrega para os moradores. “Hoje estamos entregando mais uma melhoria para nossa cidade, para nossa população que tanto utiliza os nossos poços artesianos. O vereador Léo teve um papel importante na recuperação deste poço, nos cobrando dia sim, dia não, para que essa situação se resolvesse o mais rápido possível, fazendo o papel dele, que é esse mesmo”, afirmou. “Estou contente, temos muito ainda a realizar e quero mais. Trabalhamos com a responsabilidade, o carinho e o amor de quem faz de Americana a melhor cidade do Estado de São Paulo e a sétima do Brasil”, completou Chico.

As melhorias no Poço Artesiano do Jardim Alvorada incluíram a reperfuração do poço; aplicação de revestimento; troca do sistema de bombeamento; troca do sistema elétrico; e revitalização da área de torneiras.

“Conseguimos recuperar esse poço, que foi um dos primeiros a ser perfurados na cidade. Com o passar do tempo, ele foi se degradando, por isso, a pedido do prefeito Chico, fizemos uma nova perfuração, que não pode ser feita no mesmo lugar, e recuperamos a estrutura já existente. Agora, ele está de volta em operação”, explicou Zappia.