Depois de quatro contas rejeitadas, Omar comemora a primeira aprovação do TCE em anos

O Tribuna de Contas do Estado aprovou nesta segunda-feira(8), as contas do governo Omar Najar (MDB) no ano de 2020. Essa é a primeira aprovação que o prefeito consegue depois de anos.

Em sua redes sociais, Omar comemorou a ‘conquista’. “Com louvor. Um ano difícil mas com ajuda de todos colaboradores da prefeitura de Americana”, disse o ex-chefe do executivo.

Conforme o Portal de Americana mostrou nas semanas anteriores, Omar pode ficar inelegível se a Câmara Municipal votar um parecer contrário do emitido Tribunal de Contas do Estado, que viu uma série de problemas e rejeitou o balanço financeiro do antigo governo pela terceira vez consecutiva no ano de 2018.

Entre os principais apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para a rejeição estão: déficit financeiro de R$ 248 milhões; piora no índice de efetividade de gestão municipal de B+ para C; Aumento da dívida de curto prazo; Aumento da dívida de longo prazo; não pagamento de dívidas; excessivo numero de cargos comissionados e elevado valor de hora extra.

O projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento deve ser pautado na Câmara de Americana nas próximas semanas.