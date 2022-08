FAM: 23 anos participando ativamente na vida dos alunos e moradores da região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta terça-feira, 9 de agosto, a FAM – Faculdade de Americana comemora seus 23 anos e para marcar a data a instituição deve realizar mais de 100 eventos, entre ações internas e externas.

O primeiro evento foi realizado nos dias 01 e 02 deste mês com a chegada dos calouros para o segundo semestre. O Trote Solidário para os ingressantes também já começou. A arrecadação de alimentos, material de higiene ou limpeza está liberada. A equipe campeã conquista horas complementares para todo o curso. E o calendário não para por aí!

No dia 20 deste mês, o principal evento de Rock da cidade, o Rock Day, acontece no estacionamento da FAM. Ingressos podem ser adquiridos na Instituição ou pelo site fastingressos.com.br.

Setembro chega com um dos eventos mais aguardados da região sobre educação. O Encontro com Educadores recebe o doutor em Filosofia e um dos mais renomados pensadores contemporâneos, Luiz Felipe Pondé, que apresenta o tema: A educação no mundo pós pandemia. Já em outubro, a Faculdade de Americana literalmente abre as suas portas para os jovens de Americana e região para visitarem a Instituição no programa Faculdade Aberta. Neste ano, a FAM traz o tema: FAMVerso, um universo de possibilidades para o futuro. Os alunos participarão de atividades e experiências que envolvem todas as áreas oferecidas pela Instituição.

As Semanas de Áreas também movimentam os cursos de Direito, Administração, Contábeis, Publicidade e Propaganda, Pedagogia, Letras, Educação Física, Psicologia, Fisioterapia e Nutrição.

“São muitos eventos que envolvem conhecimento para nossos alunos e ações para a comunidade. Praticamente um ou mais eventos por dia até o final do ano letivo serão realizados pela FAM ”, lembrou o diretor da Instituição Gustavo Azzolini.

“Espero que a gente consiga conversar sobre estes temas de educação, sem nenhum ranço motivacional, sem nenhuma modinha que às vezes atravessa o universo da educação, até lá”, comenta Pondé.