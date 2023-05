Deputado autor do pedido de CPMI do 8 de Janeiro incitou atos golpistas, conclui PF

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Federal (PF) concluiu que o deputado André Fernandes (PL-CE) – um dos autores do pedido da CPI dos atos golpistas – incitou a prática de crimes no dia 8 de janeiro, quando extremistas depredaram as dependências dos três Poderes. Em relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal destacou duas publicações feitas pelo deputado.

O primeiro post foi feito no dia 6. Fernandes escreveu: “Neste final de semana acontecerá na Praça dos Três Poderes, primeiro ato contra governo Lula. Estaremos lá!”.



Na segunda publicação, feita no dia 8, o deputado publicou a imagem da porta do armário de togas do ministro Alexandre de Moraes, arrancado e levado por golpistas. Junto a foto, ele escreveu: “Quem rir, vai preso”.

Para a PF, se a primeira postagem “parece não ser explícita a incitação”, na segunda “depreende-se que o deputado coadunou com a depredação do patrimônio público praticada pela turba que se encontrava na Praça dos Três Poderes”.

A Polícia Federal argumenta ainda que o deputado “conferiu ainda mais publicidade” à depredação. “Restando, portanto, demonstrada sua real intenção com aquela primeira postagem, que era a de incitar a prática delituosa”.

Na quarta-feira, dia 24, o ministro Alexandre de Moraes instou a Procuradoria-Geral da República a se manifestar sobre as conclusões da PF. O órgão tem 15 dias para remeter a manifestação ao STF.

