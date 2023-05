Deputado Dalben se reúne com secretário estadual por mais investimentos na Segurança

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado estadual Dirceu Dalben se reuniu na última terça-feira, dia 23 de maio, com o secretário estadual de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para apresentar demandas dos municípios paulistas, reforçar sua luta a favor da recomposição salarial da classe, bem como tratar sobre as iniciativas estaduais que estão sendo implantadas visando aumentar a segurança pública no estado como o programa “Muralha Paulista”, tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores de mulheres, Delegacia do Bem-Estar Animal e outras pautas em discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

“Fortalecer as medidas de segurança em nosso estado é uma das nossas prioridades! Seguimos trabalhando para que os profissionais sejam cada dia mais valorizados e que a população tenha ambientes seguros. Agradeço ao secretário Derrite por estar conosco na Alesp, ouvir as demandas dos municípios e reforçar o compromisso do Governo do Estado sobre as providências que poderão ser adotadas”, destacou Dalben.



Entre as reivindicações apresentadas pelo deputado estão melhorias estruturais nas unidades policiais, contratação de novos colaboradores, como delegados, delegadas, escrivães, agentes policiais e a expansão da Delegacia do Bem-Estar Animal no estado de São Paulo. Parte do encontro também foi acompanhado por outros parlamentares da Federação PSDB-Cidadania na Alesp.

Por meio de convênio entre a SSP e o Tribunal de Justiça de SP, o Governo do Estado visa monitorar agressores de mulheres que cumprem medidas protetivas por meio da tornozeleiras eletrônicas, com o objetivo de evitar novos casos de feminicídio. “Essa medida vai ao encontro de nossa luta a favor da qualidade de vida das mulheres. Dia a dia, temos acompanhado nos noticiários mulheres sendo vítimas da violência doméstica e o Poder Público precisa tomar todas as medidas protetivas necessárias”, comentou o parlamentar.

Outro tema debatido na reunião foi a implantação do programa “Muralha Paulista”, por meio da integração do Sistema Detecta e demais programas federais de inteligência, em parceria com as Guardas Municipais, visando combater o crime com o uso de câmeras inteligentes, permitindo a identificação fácil de pessoas procuradas pela justiça em diferentes estados.

“O nosso mandato seguirá propondo e apoiando projetos e propostas que tornem as ações de segurança mais efetivas no estado de São Paulo. A reunião foi muito produtiva e importante para a união de forças entre Alesp e Governo do Estado, em busca dessas políticas públicas que garantam mais qualidade de vida à nossa população”, reforçou o parlamentar.

REAJUSTE SALARIAL

Com apoio do deputado Dalben, a Assembleia Legislativa aprovou na sessão da última quarta-feira, dia 24, o reajuste salarial das Polícias Civil e Militar. A média, de acordo com a proposta apresentada pelo Governo do Estado, será de 20,2%. A medida deve abranger 228 mil agentes entre ativos, inativos, e pensionistas, ao custo mensal de R$ 414 milhões aos cofres públicos.

“A recomposição salarial dos profissionais da Segurança Pública é uma reinvindicação constante do nosso mandato. São servidores que estão nas ruas dia e noite protegendo a sociedade e cuja valorização e reconhecimento é mais do que merecida. A classe pode continuar contando com nosso trabalho por mais investimentos nas polícias e valorização da categoria!”, finalizou Dalben.

