Utransv inicia pintura de sinalização de solo da Rua Orlando Dei Santi nesta sexta

A equipe da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) dará início, nesta sexta-feira (26), aos trabalhos de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Orlando Dei Santi, localizada entre a Avenida Antônio Pinto Duarte e a Rua Cecim Abraão Elias. Essa ação visa melhorar a segurança viária e proporcionar mais organização no tráfego dessa importante via.

O projeto inclui a demarcação de faixas de pedestres, linhas divisórias de fluxo, setas indicativas, além de outros elementos que contribuirão para a fluidez do trânsito e a prevenção de acidentes.



Além disso, o investimento para a execução do recapeamento das vias também está em andamento. O valor total destinado a essa iniciativa é de R$ 2.413.025,91, provenientes da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Esse montante contemplará não apenas o recapeamento da Rua Orlando Dei Santi, mas também da Rua São Gabriel, no trecho entre a Avenida da Saúde e a Rua São João, e a alça de acesso da Rua São Gabriel para a Avenida Antônio Pinto Duarte.

A responsável pela execução do recapeamento é a empresa FFL Engenharia, vencedora do processo licitatório.

