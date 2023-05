Silvio Dourado pede iluminação em alça de acesso à SP-304

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a implantação de iluminação na alça de acesso da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) à Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, via de ligação de Americana com Nova Odessa.

No documento o parlamentar explica que apresentou um ofício ao deputado estadual Rogério Santos e ao Departamento de Estradas de Rodagem solicitando providências para a implantação da iluminação no local onde as duas rodovias estaduais se cruzam.



“A falta de iluminação pública vem causando insegurança aos pedestres e veículos que trafegam pelo local. Se o ofício encaminhado ao Departamento de Estradas e Rodagem for respondido favoravelmente, cabe à prefeitura elaborar um projeto de iluminação e segurança”, aponta Dourado.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (30).

