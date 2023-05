Loja Preço Justo de Americana oferece promoções imperdíveis neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A loja Preço Justo Americana está com promoções imperdíveis neste sábado(27), oferecendo descontos incríveis em uma variedade de produtos. A loja está localizada na Avenida Doutor Antônio Lobo, 375, próximo ao terminal urbano de Americana, a loja tem atraído consumidores ávidos por economia e qualidade.

.

Confira as ofertas que estão deixando os clientes empolgados:

Botas e coturnos por apenas R$ 49,99 (Tamanhos do 34 ao 39)

Sapatilhas por apenas R$ 29,99 (Tamanhos do 34 ao 39)

Calças Jeans por apenas R$ 59,99 (Tamanhos do 34 ao 48)



Mas atenção, essas promoções são válidas somente para sábado, 27/05. Não perca tempo e aproveite os preços incríveis.

Você pode garantir essas promoções visitando a loja pessoalmente ou entrando em contato com o atendimento online pelo Whatsapp no número (19) 99330-7693. Faça sua compra ou reserve seus produtos antes que esgotem.

Além disso, a loja Preço Justo Americana oferece envios para todo o Brasil, inclusive para as cidades de Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Nova Odessa e Sumaré, através do serviço de motoboy. Se você está em outras regiões do país, não se preocupe. A loja também realiza envios via Correio e Transportadora, garantindo que você receba seus produtos com rapidez e segurança. E o melhor de tudo: com ótimos valores de frete e extrema atenção aos cuidados com sua mercadoria.

Para maior comodidade, a loja Preço Justo Americana aceita diferentes formas de pagamento, incluindo:

Dinheiro (para compras na loja física e envios via motoboy)

Cartão de Crédito e Débito

Pix

Boleto Bancário

