Doria anuncia que São Paulo vai produzir vacina contra coronavírus

“Hoje é um dia histórico para a ciência no Brasil e em SP. Vamos anunciar que São Paulo vai produzir a vacina contra o coronavírus, através de parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório internacional Sinovac Biotech”, disse a postagem do governador.

A vacina já está na terceira e última fase e será realizada em parceria com o Instituto Butantan. O anúncio foi feito pelo governador ao lado do presidente do Instituto, Dimas Tadeu Covas.