Doria autoriza abertura de shoppings e restaurantes; bares continuam proibidos

O governo de São Paulo retirou a restrição da fase vermelha aos finais de semana para as cidades classificadas na fase laranja do Plano São Paulo.

De acordo com o anúncio de João Doria, durante a semana continua valendo a restrição de funcionamento de serviços não essenciais até às 20h, já nos finais de semana vale a fase laranja.

Com essa mudança, shoppings center e restaurantes poderão funcionar já nos dias 6 e 7 de fevereiro. Já os bares continuam com a restrição de funcionamento com público, podendo operar apenas em sistema de delivery.

Salões de beleza, cinemas, concessionárias, escritórios, teatros e academias poderão abrir com 40% da capacidade e até 8 horas diárias de funcionamento com limite até às 20 horas.