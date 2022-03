Doria desiste de se candidatar a presidente da República

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador João Doria comunicou a auxiliares na manhã desta quinta-feira(31), que desistiu de concorrer à Presidência da República pelo PSDB. Ele não vai deixar o cargo hoje como era previsto antes.

O governador do estado mais rico do país venceu as prévias para disputar a presidência pelo PSDB, derrotando Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto.

A desistência de Doria pode afetar a pré-candidatura de seu vice, Rodrigo Garcia(PSDB), ao cargo de governador de São Paulo. Além da impossibilidade de fazer negociações sentado na principal cadeira do Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo também deve herdar a rejeição de Doria.