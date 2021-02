Doria deve recolocar Americana e região na fase vermelha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governo do Estado de São Paulo deve anunciar nesta quarta-feira(24), uma recondução de Americana e região para a fase vermelha do Plano São Paulo. A medida deve atender uma recomendação do Centro de Contingência da Covid-19.

A mudança no faseamento, embora anunciada na quarta, só começará a vigorar na sexta-feira(26). De acordo com fontes ligadas ao governo, deve haver um faseamento laranja/vermelho semelhante ao adotado há algumas semanas. A regressão ocorre após o aumento de casos no estado e e chegada de uma variante do vírus.

“São recomendações extraordinárias, além daquilo que está previsto no Plano São Paulo, então o governo está fazendo a análise dessas recomendações”, disse João Gabbardo, coordenador-executivo do comitê de saúde, durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira(22), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

“São recomendações que obviamente vão tratar da redução da mobilidade, da redução da movimentação das pessoas, que é o que podemos fazer para reduzir a taxa de transmissibilidade”, afirmou Gabbardo.

AMERICANA

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 10.950 casos positivos, sendo 9 internados, 275 óbitos, 166 em isolamento domiciliar, 10.500 recuperados e 52 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 18.178 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 41% de leitos com respiradores (de 56 no total, 23 estão ocupados) e de 41% de leitos sem respiradores (de 71 no total, 29 estão ocupados).

CAMPINAS

A prefeitura de Campinas se antecipou e passa a adotar, a partir desta terça-feira(23), a fase vermelha entre 21h e 5h. Neste intervalo apenas serviços essenciais podem funcionar. Bares devem encerrar o funcionamento às 20h.

Inicialmente a medida vale até o dia 1º de março.