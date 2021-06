Dr. Daniel diz que sistema de saúde de Americana já colapsou

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Americana e médico do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Daniel Martins Cardoso(PDT), afirmou nesta quinta-feira(18), que o sistema de saúde de Americana já colapsou. No último sábado(12), a cidade atingiu 152% de ocupação nos leitos de enfermaria do HM.

“Infelizmente, o número de contaminados aumentou e o número de pacientes internados em enfermarias e de pacientes internados na UTI Covid mais do que triplicou. O meu medo é que chegue um momento em que morra gente sem a mínima chance de chegar perto de um respirador, de um medicamento ou de um tratamento digno para tentar salvar a sua vida”, disse o médico.

“No meu ponto de vista, colapsou”, afirmou Daniel, que vivencia diariamente a rotina dos hospitais que atendem pacientes contaminados com o coronavírus.

O médico salientou sobre o risco de transmissão do vírus em festas e eventos que estão ocorrendo de forma irregular na cidade. “No meu ponto de vista, a transmissão maior do vírus ocorre quando as pessoas estão no ambiente de lazer, como festas e visitas onde muitos retiram as máscaras e ficam mais expostos. Por isso, não adianta fechar o comércio. Sou a favor da fiscalização em festas e eventos, que são desnecessários neste momento. Mas precisamos investir na conscientização da população”, disse.

Quadro geral da Covid-19 na cidade.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 21.012 casos positivos, sendo 66 internados, 625 óbitos, 723 em isolamento domiciliar, 19.598 recuperados e 134 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 36.402 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta quinta-feira (17), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 100% de leitos com respiradores (de 97 no total, 97 estão ocupados) e de 122,2% de leitos sem respiradores (de 99 no total, 121 estão ocupados).