Projeto de lei vai cassar alvarás de bares que promovem aglomeração

Um projeto de lei que será apresentado na próxima quinta-feira(24), promete cassar o alvará de bares e casas noturnas que promovem aglomeração na cidade. O PL será apresentado pelo vereador Thiago Brochi(PSDB), que defende maior punição para proprietários desses estabelecimentos.

Em entrevista à imprensa ontem(17), o líder de governo disse que projeto prevê a cassação imediata do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que desrespeitem as medidas de combate a covid-19.

“Tem gente em Americana que está brincando, que é o Trips 193 e o The Farm. Não pode acontecer o que está acontecendo em Americana. É crime. Todos os dias nós estamos vendo a situação do hospital. Chegamos a 152% de ocupação”, afirmou. No último final de semana, o The Farm na Rua Hermam Müler Carioba e o Tips 193 na Avenida Paulista, voltaram a registrar aglomerações. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver dezenas de pessoas sem máscara aglomeradas no interior dos estabelecimentos.

“Estão dando um tapa na cara dos americanenses e a gente não pode ficar sofrendo com isso, lotando o hospital e depois sair brigando para ver quem vai usar um respirador. Não dá. A gente está em estado de guerra. Passou de todos os limites. Eu queria que esses dois proprietários de casas noturnas tivessem consciência do que eles fizeram e do que estão fazendo. Houve um caso de reincidência e nada aconteceu. Tem que cassar o alvará e multa pesada para quem continuar cometendo esse crime em Americana”, disse Brochi.

De acordo com o vereador, o projeto está sendo finalizado e será apresentado de urgência durante a próxima sessão da Câmara Municipal.