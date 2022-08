Educação pós pandemia: Encontro com Educadores FAM traz Luiz Felipe Pondé

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM – Faculdade de Americana realiza no próximo dia 03 de setembro, às 9h00 da manhã, a décima nona edição do “Encontro com Educadores FAM”. Neste ano, o evento que será realizado na sede da Instituição, recebe o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé com a palestra: Educação no mundo pós pandemia.

O evento é gratuito. As inscrições podem ser realizadas através do link: https://conteudo.vestibularfam.com.br/encontro-com-educadores-2022

O tema da palestra vem de encontro com as experiências vividas por professores e alunos, de todos os níveis de ensino aprendizagem durante os últimos dois anos em que as aulas foram transferidas do presencial para o on-line devido à COVID 19 em todo o planeta.

A partir disso, professores, alunos, pais e comunidade também sofreram com as mudanças impostas por conto do isolamento. “Sabemos que todos foram afetados de alguma maneira com a pandemia, na educação, nós sabemos que fomos muito atingidos em todos os setores e, por isso, decidimos trazer este tema para o nosso encontro e colaborar com o futuro da educação em Americana e na região”, comentou o diretor da FAM, Gustavo Azzolini.

Nos meses de pandemia mais aguda, os conteúdos foram repassados através dos recursos oferecidos pelo mundo digital, a FAM ofereceu suas aulas via plataforma GoogleClass room e contou com a criatividade de professores e colaboradores para a continuação do ano letivo.

“A educação no pós-pandemia trás outros e novos desafios aos professores. Os alunos voltam às aulas presenciais com dificuldades mais acentuadas devido ao longo período sem o suporte e acompanhamento do professor e as dificuldades de aprendizagem ficaram mais evidentes.

O professor no pós pandemia precisa ter um olhar mais acolhedor, com práticas pedagógicas que incentivem o aprendizado e a integração”, disse Célia Jussani, diretora acadêmica da FAM.

Para Pondé, a pandemia não trouxe grande mudanças, mas aumentou a percepção que o on-line deve ser usado como ferramenta para melhorar o ensino e não como forma de diminuir custos da educação.

“De forma imediata, o que mudou no primeiro momento, foi todo mundo indo pro on-line e a catástrofe que foi na maior parte dos casos, educação pública absoluta e total, educação privada ainda deu para fingir ou tentar alguma coisa, porque faltava ferramentas e tal. Eu não acho que mudou especificamente nada com a pandemia depois que ela foi passando, aumentou o nível de ansiedade dos pais, que já era alto com tudo e também dos jovens, e aumentou a percepção de que o material digital pode ser usado e isso ainda vai ser pensado de que forma pode ser usado e não como subterfúgio pra baratear custo, mas com conteúdo de fato na educação”, disse Pondé.

O Encontro com Educadores

O Encontro com Educadores da FAM é um evento que tem como objetivo a discussão de temas relevantes do setor educacional e a ampliação da rede de contatos entre os profissionais da área.

O evento chega à 19a edição após não ser realizado nos últimos anos devido à pandemia.

Palestrantes de notoriedade no cenário nacional já participaram do Encontro como Mario Sergio Cortella, Marcelo Tas, entre outros.

Serviço:

Data: 03/09/2022

Local: FAM – Faculdade de Americana – Avenida Joaquim Boer, 733 – Jd. Luciene – Americana

Inscrição: https://conteudo.vestibularfam.com.br/encontro-com-educadores-2022