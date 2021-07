Em live, Bolsonaro não apresenta provas de fraudes nas eleições

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Jair Bolsonaro convocou a imprensa e toda a população para, supostamente, apresentar provas das fraudes nas urnas eletrônicas da eleições brasileiras. Em uma live, transmitida na noite desta quinta-feira(29), o chefe do executivo mostrou vídeos que circulam na internet e não apresentam nenhuma prova concreta e que tratam apenas de conspirações.

A ideia apresentada através do vídeo de um youtuber, sobre suposta manipulação da urna eletrônica, já foi negada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Bolsonaro mudou a direção da fala e agora, ao invés de provas, disse que há indícios de fraude. “Indícios fortíssimos ainda em fase de aprofundamento que nos levam a crer que temos que mudar esse processo eleitoral. Não temos provas, vamos deixar bem claro, mas indícios”, disse o presidente.

Através do Twitter, o Tribunal Superior Eleitoral rebateu minuto a minuto os indícios apresentados por Jair. Em uma das postagens, o TSE disse que o sistema mostrado na gravação do youtuber não é o mesmo utilizado nas urnas.

Bolsonaro também fez acusações contra o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso. “É justo quem tirou Lula da cadeia e o tornou elegível ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE? Quero eleições no ano que vem, vamos disputar eleições no Brasil no ano que vem, mas eleições limpas”, disse.

Apesar da transmissão ao vivo e de toda expectativa criada, o próprio presidente admitiu que não há como comprovar supostas fraudes nas urnas. “Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas”, disse Bolsonaro durante a live.

Confira a live na íntegra abaixo: