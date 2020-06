Em meio a pandemia, evento reúne dezenas de fornecedores de casamentos em Americana

Uma reunião de profissionais de evento da região reuniu dezenas de pessoas em um salão de festas em Americana na tarde desta quinta-feira(25). De acordo com o último boletim emitido pela prefeitura, Americana já conta com 20 mortes e 379 casos confirmados de coronavírus.

O encontro intitulado de “Bate papo sobre eventos” aconteceu no salão Classic Hall, que fica no bairro Jardim Ipiranga e atraiu dezenas de fornecedores de eventos como casamentos e aniversários para discutir a pandemia e a retomada das atividades.

“Nós, um grupo de fornecedores conversando e verificando os rumos que estão indo nosso setor sem alguma visão de um norte pensamos em reunir uma boa parte de profissionais e fornecedores da área de eventos das cidades citadas acima para conversarmos e avaliar as propostas de eventos que estão surgindo no mercado, com as regras, normas e restrições que poderão surgir quando liberados os eventos”, disse o texto que acompanhava o convite para o encontro em que o Portal de Americana teve acesso.

O estado de São Paulo está em quarentena desde o dia 24 de março, quando um decreto do governador João Doria determinou que os segmentos não essenciais suspendessem as atividades, entre eles o setor de eventos.