Em Tóquio, barbarense Douglas Souza viraliza e bate 1 milhão de seguidores no Instagram

Ontem(20), pela manhã, o barbarense, Douglas Souza, jogador da seleção brasileira de vôlei e convocado para a Olímpiada de Tóquio tinha cerca 250 mil seguidores no Instagram. Nesta quarta-feira(21), ele já é considerado o maior divulgador dos jogos na rede social e bateu 1 milhão de seguidores.

A primeira postagem de Douglas que viralizou e foi compartilhada por dezenas de personagens famosos do Brasil, foi um vídeo em que ele desfila na quadra de vôlei como se estivesse em uma passarela de moda.

Em 2018, Douglas foi o primeiro jogador da seleção brasileira de vôlei a se declarar publicamente gay.

Em seu perfil, o barbarense tem dedico os vídeos curtos dos stories a mostrar os bastidores da olímpiada desde sua saída do Brasil até a chegada ao quarto na vila dos atletas. Já no quarto em que está hospedado com o companheiro Isac, Dogulas testou a cama de papelão e chegou a sambar sobre o móvel

“Gente, vocês viram que quase quebrou a cama? Que fez um trec. Eu tô muito em choque. Eu tinha certeza que só a minha ia fazer isso. Tinha muita certeza. Ainda bem que não quebrou. Deu certo. Deu pra sambar, deu pra quicar. Não, mentira. Mas vocês entenderam, cama super aprovada. Aguenta mais de 200kg”, disse ele aos seguidores.