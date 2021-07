Prefeitura de Americana vacina mais 13 pessoas em situação de rua

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde – Vigilância Epidemiológica, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Serviço de Abordagem Social e Guarda Municipal, vacinou na manhã desta quarta-feira (21) 13 pessoas em situação de rua contra a Covid-19. A abordagem, avaliação e vacinação foram realizadas em vários pontos da área central da cidade. A ação vai se estender para outras regiões.

Os profissionais percorreram as regiões da área central da cidade, Avenida Bandeirantes e viaduto Abdo Najar. As pessoas foram localizadas, a documentação avaliada e aplicadas as vacinas contra a Covid-19, em dose única da Janssen.

Além das 13 pessoas vacinadas, mais cinco moradores recentes do abrigo foram encaminhados pelo Serviço de Acolhimento para vacinação na Vigilância Epidemiológica.

O trabalho de vacinação da população em situação de rua vai ter continuidade na próxima sexta-feira (23). Serão percorridos ás áreas do Viaduto Centenário; Rua Carlos Gomes – Jardim Santana (rua oposta ao terminal do lado da linha do trem); Av. Paulista – Vila Nossa Senhora de Fátima; Avenida Nossa Senhora de Fátima; Praça da Bíblia; Praça Lyons; Cemitério da Saudade; Avenida do Compositor; Praça Vinícius de Moraes, no Antonio Zanaga; Jardim Brasil; Praça Oscar Inácio de Souza, Cidade Jardim; Jardim São Paulo, Avenida de Cillo, entre outros pontos.

No último dia 13, foi realizada a primeira etapa da vacinação à população em situação de rua, na sede da Igreja Presbiteriana, no Centro, por meio do projeto social “De Cara Limpa”. Na ocasião, 51 pessoas em situação de rua do município foram vacinadas com a dose única da vacina da Janssen.

“A busca ativa da população em situação de rua é fundamental para atingirmos a meta de imunização deste público”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“Continuamos com nossas equipes atuando de forma conjunta, para ofertar o imunizante a essa população; trata-se de um trabalho que exige alinhamento com ambas as secretarias, dadas as condições para acessar essas pessoas e poder garantir que elas também sejam imunizadas”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.