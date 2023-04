Empresa de Americana é pioneira na manutenção de inversores solares

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A energia solar é uma das fontes de energia mais limpas e sustentáveis disponíveis no mundo atualmente. Com o crescente interesse por fontes renováveis de energia, a energia solar vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo, tanto pela sustentabilidade como pela economia gerada (redução de até 85% do valor da conta de luz).

No entanto, para que essa tecnologia gere a economia esperada e seja uma opção vantajosa, é necessário que todo o sistema fotovoltaico esteja funcionando corretamente, e isso inclui a manutenção dos inversores solares.



“O inversor é o coração de um sistema de energia solar. A manutenção preventiva desse inversor não apenas permite manter o sistema funcionando em sua plenitude, garantindo a economia gerada, como prolonga a vida útil dos equipamentos e evita concertos e gastos de emergência”, ressalta um dos diretores da Energy True Inversores, Rodrigo Cardoso.

A Energy True Inversores é pioneira em manutenção preventiva e corretiva de inversores solares. Localizada em Americana (SP), ela vem se tornando uma referência no serviço com atendimento a indústrias, estabelecimentos comerciais e residências em todo o Brasil.

Com mais de três anos de experiência no mercado e uma equipe técnica altamente qualificada, a empresa realizar a manutenção de inversores de diversas marcas e modelos, e oferece o serviço para proprietários de sistemas fotovoltaicos e, de maneira terceirizada, para outras companhias do ramo que desejam diversificar seus trabalhos e credibilidade junto a seus clientes.

Através do serviço de manutenção, é possível garantir que o inversor esteja operando com máxima eficiência e segurança, solucionando problemas antes que se tornem graves e, assim, reduzir o risco de interrupções no fornecimento de energia e problemas de segurança elétrica,

Sua abordagem profissional e foco na qualidade do serviço, fazem da Energy True Inversores uma empresa reconhecida por sua capacidade de solucionar problemas complexos de forma rápida e eficiente, garantindo a satisfação de seus clientes em todo o país.

Como funciona o inversor solar

O inversor solar é responsável por converter a corrente contínua gerada pelos painéis solares em corrente alternada, pronta para uso. Trata-se de um componente fundamental para o sistema de energia solar. O bom funcionamento ou não desse equipamento interfere diretamente na eficiência energética e econômica do sistema.

Para garantir o correto funcionamento de um inversor solar, é essencial que sejam realizadas manutenções preventivas regularmente. A manutenção preventiva consiste em avaliações periódicas e limpeza dos painéis solares, inspeção dos cabos e conectores, além da manutenção e substituição dos inversores solares, quando necessário.

Dessa forma, é possível prevenir falhas e gastos de emergência, garantir a eficiência do sistema fotovoltaico e aumentar a vida útil dos equipamentos, além de, é claro, garantir a economia esperada com a geração de energia solar.

Conheça mais sobre a Energy True no site https://energytrue.com.br/

