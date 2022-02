Empresa de Americana gera R$ 15 milhões de economia em energia para seus clientes

Energy está há três anos no mercado e soma mais de 200 sistemas de energia instalados em toda a região

A Energy True, empresa de energia solar com sede em Americana, atingiu no início de 2022 a marca de R$ 15 milhões em economia gerada para seus clientes. O grupo oferece assessoria técnica na definição do projeto, aquisição e instalação de equipamentos, homologação junto à distribuidora e obtenção de financiamento.

Segundo o diretor da empresa, Wagner Domiciano, os seguidos reajustes tarifários aplicados nos últimos anos fizeram crescer a procura por projetos de geração. “Estamos no mercado há três anos e, nesse período, sempre houve aumento na demanda. O ritmo foi mais forte em 2021 por conta da estiagem e da questão das bandeiras tarifárias. Muita gente se cansou do alto custo da energia e da imprevisibilidade”, explica.

O Know-how de sua equipe na escolha e instalação de equipamentos permite que seus sistemas de geração fotovoltaica aproveitem ao máximo a radiação solar para a geração de energia. Dessa forma, o usuário deixa de depender da distribuidora local, pagamento apenas pela oferta do serviço, algo obrigatório.

“Conseguimos que o cliente reduza a sua conta de energia em até 95%. Isso garante que o retorno do investimento feito nos painéis aconteça mais rápido”, completa Domiciano.

Os interessados na elaboração de orçamento e proposta para instalação de energia solar podem entrar em contato pelos canais digitais da empresa: Facebook e Instagram (@energytrue) e WhatsApp (19-99294-3421).

Além disso, o grupo presta atendimento presencial em sua sede, no bairro Jardim Boer. O endereço da Energy True é: R. Virtude, 417 – Americana.