espetáculo teatral tikvah apresenta auto de páscoa

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, nos dias 05, 06 e 07 de abril, a história da vida de Jesus em um espetáculo cultural e artístico preparado por mais de 150 pessoas. O Auto de Páscoa Tikvah será encenado sempre às 19h30, com a participação da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana. Os ingressos variam de R$ 10,00 a R$ 20,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site https://entravip.com.br/.

O espetáculo cultural une teatro, música e dança para contextualizar o modo de vida da época, com cenas inspiradas no Antigo e Novo Testamentos. A peça acompanha o nascimento de Jesus, seu batismo, o chamado dos discípulos, os milagres, a entrada em Jerusalém no Domingo de Ramos, a Santa Ceia e chega ao seu julgamento, crucificação e ressurreição. A classificação indicativa é 10 anos.



“A história da vida de Jesus Cristo é uma das mais contadas da humanidade e a montagem pretende encenar essa jornada de maneira artística, com riqueza de detalhes sobre a época”, explicou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, bairro Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.

