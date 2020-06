“Estão salvando vidas”, diz Maria Giovana sobre respiradores intermediados por Cauê Macris

A vereadora de Americana, Maria Giovana Fortunato(PDT), visitou na manhã desta quinta-feira(18), o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para conferir a situação do avanço do coronavírus na cidade.

Além de um vídeo compartilhado no Facebook, a vereadora também postou stories em seu Instagram em que resume o que encontrou no HM. De acordo com Maria, os cinco novos respiradores recebidos há poucos dias, que foram intermediados pelo deputado estadual, Cauê Macris(PSDB) e enviados pelo governo do Estado, estão sendo essenciais.

“Muitas pessoas internadas, os respiradores que chegaram estão sendo essenciais (salvando vidas!)”, afirmou a vereadora. Ela também disse que a situação no hospital é abaixo do esperado e o fluxo de pacientes está mantido desde sua última visita.

Giovana deve ser adversária nas urnas da família Macris na eleição para a prefeitura da cidade. O PSDB ainda não definiu o seu candidato, mas a escolha deve ser feita entre o vereador Rafael Macris e o deputado federal, Vanderlei Macris.

RECORDE: Ontem(17), Americana bateu o recorde de registros de casos na cidade, contabilizando 38 novos contaminados.