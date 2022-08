Estrutura da quadra do São Vito passa por melhorias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A quadra poliesportiva da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito, em Americana, está recebendo uma série de melhorias que dotará o espaço com uma melhor infraestrutura para a prática de várias modalidades.

A revitalização está sendo concretizada graças a uma parceria com a Secretaria Estadual de Esportes, que adquiriu e transferiu os equipamentos e providenciou pessoal especializado para as obras por meio do Programa 100% Esporte.

O material enviado pelo Estado contempla piso vinílico em PVC, par de traves móveis para futebol de salão e handebol, par de postes para rede de vôlei oficial e par de tabelas de basquete em acrílico, que já estão em processo de instalação. A cooperação entre Prefeitura e Estado foi intermediada pelo vereador Leco Soares.

“A melhoria na infraestrutura é uma preocupação constante na nossa administração. Com equipamentos novos e adequados, os atletas ganham em conforto e em condições adequadas para a prática das modalidades, auxiliando, inclusive, no seu rendimento e aproveitamento. E é sempre bom podermos contar com o auxílio de outras esferas de governo, cujas ações se somam aos investimentos que já vêm sendo realizados”, destacou a secretária de Esportes de Americana, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.