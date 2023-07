Exposição “Mundo Jurássico” encanta crianças no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping traz uma experiência única para os amantes de dinossauros com a exposição “Mundo Jurássico”, que estará em exibição até o dia 23 de julho. A mostra, que promete encantar pessoas de todas as idades, apresenta réplicas de dinossauros em tamanho real, com som e movimento, proporcionando uma imersão no mundo pré-histórico.

Entre as réplicas expostas, os visitantes terão a oportunidade de se deparar com o temido Tiranossauro Rex, o impressionante Espinossauro, o majestoso Braquiossauro, o ágil Velociraptor, o imponente Gigantossauro e outros fascinantes dinossauros. Ao todo, serão 13 réplicas, cada uma com detalhes minuciosamente esculpidos à mão, para oferecer uma experiência realista e surpreendente.

A exposição, que acontece no centro de compras e é totalmente gratuita, também contará com duas réplicas de ovos de dinossauro, acompanhadas de textos informativos sobre a vida dessas criaturas antigas, sua classificação, fósseis e curiosidades fascinantes.

As réplicas foram desenvolvidas por engenheiros especializados, utilizando aço reforçado e espuma de alta densidade, garantindo durabilidade e um acabamento impecável. A produção da exposição contou com o envolvimento de técnicos especialistas em montagens de cenários cinematográficos, cenógrafos, museólogos e arquitetos, proporcionando uma ambientação incrível para os visitantes.

Com um caráter educacional, a exposição traz informações precisas sobre cada espécie de dinossauro, todas coletadas por especialistas do renomado Instituto de Geologia da UMAM. É uma oportunidade única de aprender mais sobre esses seres pré-históricos fascinantes que habitaram nosso planeta há milhões de anos.

Além das réplicas expostas nos corredores e área externa do shopping, os visitantes poderão desfrutar de uma área interativa, onde poderão vivenciar experiências incríveis e interagir com elementos relacionados ao universo dos dinossauros.

SERVIÇO:

Exposição Mundo Jurássico

Quando? 02 a 23 de julho

Horário? Das 10h às 22h

Onde? Áreas externa e interna do Tivoli

Entrada gratuita