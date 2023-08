chico sardelli anuncia fábrica de aviões em americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Portal de Americana na semana passada. O prefeito de Americana , Chico Sardelli, anunciou nesta quarta-feira(9), uma importante notícia para a cidade. A renomada empresa italiana de aviões, Tecnam, está prestes a estabelecer sua presença em solo americanense, escolhendo a cidade para a instalação de uma fábrica de aeronaves de última geração. A informação já tinha sido adiantada pelona semana passada.

Comemorando essa expansão industrial, o prefeito Chico Sardelli expressou seu entusiasmo pelo impacto positivo que esse investimento trará para a região. “Anúncio importante para o desenvolvimento de nossa cidade, gerando mais renda, elevando nossa arrecadação para podermos investir em diversas áreas”, declarou o prefeito.

O anúncio da instalação da fábrica Tecnam ocorreu durante a prestigiosa feira de aviação Labace, realizada hoje na cidade de São Paulo. A participação da Tecnam no evento já demonstra o comprometimento da empresa com seu novo empreendimento em Americana. Além do prefeito Chico, estavam presentes o vice-prefeito Odir Demarchi, o diretor do Aeroporto de Americana, Levi Rossi e representantes da secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A fábrica da Tecnam ocupará um dos hangares do aeroporto municipal de Americana, marcando um passo significativo para o crescimento econômico da região. Com a expertise reconhecida da Tecnam na fabricação de aeronaves de alta qualidade, essa iniciativa não só promete impulsionar a indústria local, mas também reforçar a reputação de Americana como um polo de excelência na produção aeroespacial.

O prefeito aproveitou a ocasião para expressar sua gratidão aos empresários responsáveis por essa parceria promissora. “QAgradeço ao Diego e ao Tanabe por escolherem e confiarem em Americana para esse investimento. Obrigado também pela recepção no estande da Tecnam durante a feira de aviação Labace, hoje, em São Paulo”, enfatizou o prefeito.