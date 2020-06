FAM oferece programa de parcelamento de mensalidades e aulas online no Ensino Superior

Desde o dia 16 de março, a Faculdade de Americana prioriza a atuação responsável, respeitando as recomendações dos Ministérios da Educação e Saúde, sem aulas presenciais, mas com altos índices de participação on-line, em nossas plataformas digitais.

A equipe responsável pelo Comitê de Atenção e Prevenção a Covid-19 da FAM tem trabalhado incansavelmente para oferecer as melhores oportunidades tanto no setor acadêmico, quanto administrativo.

E assim, a FAM oferece um programa de parcelamento das mensalidades atrasadas. Com condições especiais, a Instituição dá isenção de juros e multas, além do parcelamento em 10 vezes do valor em atraso. O agendamento deve ser feito até o dia 07 de julho, através deste link: https://famamericana.youcanbook.me/

“Todos os setores da economia vem passando por transformações e pensando nisso, a FAM promove essa oportunidade para que aqueles alunos que estejam em dificuldades financeiras devido à pandemia, possam ter uma oportunidade de planejar seus pagamentos com a Instituição”, disse Gustavo Azzolini, diretor geral da Instituição.

Já na área acadêmica, o primeiro semestre será encerrado no fim deste mês com muito trabalho e novas ferramentas digitais conta o gerente de Tecnologia da Informação, Sidnei Estevam “Fizemos uma adaptação muito rápida nos processos com a adoção de uma série de novas ferramentas de tecnologia da informação que nos possibilitaram entregar nossas aulas aos nossos alunos de forma remota com a mesma qualidade das aulas presenciais”.

“Na área acadêmica, através das plataformas digitais, Google Meet, programas com conteúdos extras como o FAM ON em nossas redes sociais, foram maneiras de continuar com as aulas de uma maneira diferente, mas com a mesma responsabilidade e conteúdo”, disse Celia Jussani, diretora acadêmica FAM.

A Instituição conforme já informado, segue as orientações do Plano São Paulo de Retomada Consciente do Governo do Estado de São Paulo, sendo assim, a FAM retomará as aulas presenciais quando for autorizado pelas autoridades governamentais.