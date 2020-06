Com intermédio de Chico Sardelli, DER autoriza novo acesso de bairro à SP

O prefeito Omar Najar recebeu, na manhã desta sexta-feira (26), Chico Sardelli, o vereador Thiago Martins e os representantes do condomínio Terras do Imperador para discutir um novo acesso àquela região pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). A questão é reivindicada por Chico há anos e, no último dia 30 de maio, ele e Martins estiveram juntos no DER em Rio Claro, acompanhados pelo secretário do Planejamento, Angelo Marton, para acertar os pontos para que haja permissão para que a obra ocorra.

Com a autorização do DER, enviada ao município, a obra será realizada pela associação de moradores do Terras do Imperador e foram iniciadas as tratativas com a prefeitura para a realização do trabalho. “Aquele acesso já viu acidentes fatais ou acidentes que chegaram perto de ser fatais. Hoje é uma região que não é só o Terras do Imperador. Ali hoje é de caminhões longos que hoje manobram ali colocando em risco de acidente quem vem atrás. Quem sai do aeroporto também se coloca em risco por cruzar com quem está entrando no condomínio, então na verdade ali é um bairro hoje. Vai beneficiar uma comunidade muito grande, principalmente com segurança em ter uma entrada e saída muito segura”, explicou Cesar Cordeiro, presidente da associação dos moradores.

Chico comemorou o resultado deste trabalho que agora começa a sair do papel. “Estamos muito satisfeitos com este avanço em mobilidade urbana no entorno do Aeroporto de Americana. O local tem grande potencial para receber indústrias de tecnologia fina, ligadas à aeronáutica, e este acesso moderno e remodelado será determinante para o deslocamento seguro de pessoas e de cargas”, disse.

Thiago também comemorou o andamento da questão. “Estamos próximos da solução de uma luta muito grande naquela região e, com certeza, vamos contribuir com a segurança de todos que transitam na rodovia e que acessam o bairro”, disse.

O prefeito Omar Najar destacou também a satisfação e o interesse dos moradores daquela região. “Fico muito satisfeito pela iniciativa do condomínio, que vai se responsabilizar em executar as melhorias que precisam ser feitas no acesso à região. Realmente será uma chance de ampliar a segurança de todos ali”, disse.